Другий поєдинок донеччан на турецьких зборах.
фото ФК Шахтар Донецьк
25 січня 2024, 09:20
У четвер, 25 січня, донецький Шахтар проведе другий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане польський Лех, стартовий свисток пролунає о 17:00.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають третю сходинку з 18 команд-учасниць.
У першій грі Шахтар здолав вірменський Пюнік (2:0).
Пряма трансляція матчу Шахтар — Лех:
Нагадаємо, що напередодні стали відомі наміри "гірників" щодо півзахисника бразильського Крузейро.