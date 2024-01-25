У четвер, 25 січня, донецький Шахтар проведе другий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане польський Лех, стартовий свисток пролунає о 17:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають третю сходинку з 18 команд-учасниць.

У першій грі Шахтар здолав вірменський Пюнік (2:0).

Пряма трансляція матчу Шахтар — Лех:

Нагадаємо, що напередодні стали відомі наміри "гірників" щодо півзахисника бразильського Крузейро.