Гравець демонструє непогані виступи у молодіжній команді.
Лого Шахтар - Getty Images
24 січня 2024, 17:57
Шахтар може оформити черговий цікавий трансфер на бразильському ринку - повідомляє ресурс IG Sporte.
Колектив з України зацікавився Вітіньо. Наразі 19-річний гравець виступає у складі Крузейро U-20 і непогано себе зарекомендував. Можливі відступні за півзахисника можуть скласти 37 мільйонів євро.
Раніше український гранд купив Кевіна в Палмейраса за 15 мільйонів євро з бонусами.
Цього календарного року Вітіньо провів 7 матчів в усіх можливих турнірах і віддав 2 асисти.