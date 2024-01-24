Україна

Гравець демонструє непогані виступи у молодіжній команді.

Шахтар може оформити черговий цікавий трансфер на бразильському ринку - повідомляє ресурс IG Sporte.

Колектив з України зацікавився Вітіньо. Наразі 19-річний гравець виступає у складі Крузейро U-20 і непогано себе зарекомендував. Можливі відступні за півзахисника можуть скласти 37 мільйонів євро.

Раніше український гранд купив Кевіна в Палмейраса за 15 мільйонів євро з бонусами.

Цього календарного року Вітіньо провів 7 матчів в усіх можливих турнірах і віддав 2 асисти.