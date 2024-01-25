Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 24 січня 2024 року, 16:30.

Черкаський ЛНЗ у своєму першому контрольному матчі на зборах у Туреччині поступився польській Варті з рахунком 1:2.

"Бузкові" пропустили під завісу першого тайму, однак на перерву все одно пішли за рівного рахунку через м’яч у відповідь від Норенкова.

Другий тайм матчу теж був доволі цікавим, адже відбувалась чимала кількість замін і в цій ротації українська команда десь утратила тонус та в підсумку поступилась.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Варта — ЛНЗ:

Варта — ЛНЗ 2:1

Голи: Камінські, 37, Еппель, 57 — Норенков, 45

ЛНЗ: Кучеренко (Самойленко, 66) – Насонов, Ковальов, Норенков, Стасюк (Тарасенко, 74) – Пасіч (Долінський, 74), Бойко (Тищенко, 70), Рибалка (Банада, 56), Шестаков, Наумець (ГНП, 66) – Прядун (ГНП, 70)

*ГНП — гравець на перегляді