Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 24 січня 2024 року, 16:30.
Варта — ЛНЗ, Getty Images
25 січня 2024, 10:15
Черкаський ЛНЗ у своєму першому контрольному матчі на зборах у Туреччині поступився польській Варті з рахунком 1:2.
"Бузкові" пропустили під завісу першого тайму, однак на перерву все одно пішли за рівного рахунку через м’яч у відповідь від Норенкова.
Другий тайм матчу теж був доволі цікавим, адже відбувалась чимала кількість замін і в цій ротації українська команда десь утратила тонус та в підсумку поступилась.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Варта — ЛНЗ:
Варта — ЛНЗ 2:1
Голи: Камінські, 37, Еппель, 57 — Норенков, 45
ЛНЗ: Кучеренко (Самойленко, 66) – Насонов, Ковальов, Норенков, Стасюк (Тарасенко, 74) – Пасіч (Долінський, 74), Бойко (Тищенко, 70), Рибалка (Банада, 56), Шестаков, Наумець (ГНП, 66) – Прядун (ГНП, 70)
*ГНП — гравець на перегляді