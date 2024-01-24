Україна

Черкаський клуб почав збір з поразки.

У рамках першого контрольного поєдинку на зборі у Туреччині черкаський ЛНЗ поступився познанській Варті.

У першому таймі команди обмінялися голами, не виявивши сильнішого. По перерві польський клуб ще раз вийшов вперед і цього разу вже зумів втримати перевагу в один м'яч, здобувши перемогу.

Варта — ЛНЗ 2:1

Голи: ГНП, 37, Еппель, 57 — Норенков, 45

ЛНЗ: Кучеренко (Самойленко, 66) – Насонов, Ковальов, Норенков, Стасюк (Тарасенко, 74) – Пасіч (Долінський, 74), Бойко (Тищенко, 70), Рибалка (Банада, 56), Шестаков, Наумець (ГНП, 66) – Прядун (ГНП, 70)

*ГНП — гравець на перегляді

Зазначимо, що з березня 2023 року за Варту виступає український півзахисник Володимир Костевич, але у цьому поєдинку він на полі не з'явився.

Наступний контрольний поєдинок ЛНЗ відбудеться у суботу, 27 січня. Черкаському клубу протистоятиме чеська Млада Болеслав.