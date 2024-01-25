Другий поєдинок криворіжців на іспанських зборах.
фото ФК Кривбас Кривий Ріг
25 січня 2024, 10:35
У четвер, 25 січня, криворізький Кривбас проведе другий контрольний поєдинок на іспанських зборах-2024. Суперником команди Юрія Вернидуба стане угорський Ференцварош, стартовий свисток пролунає о 13:00.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "червоно-білих" посідають другу сходинку з 12 команд-учасниць.
У першій грі Кривбас здолав польський П’яст (2:0).
Пряма трансляція матчу Ференцварош — Кривбас:
Нагадаємо, що кількома днями раніше Кривбас віддав у оренду закарпатському Минаю одразу двох гравців.