Україна

Другий поєдинок криворіжців на іспанських зборах.

У четвер, 25 січня, криворізький Кривбас проведе другий контрольний поєдинок на іспанських зборах-2024. Суперником команди Юрія Вернидуба стане угорський Ференцварош, стартовий свисток пролунає о 13:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "червоно-білих" посідають другу сходинку з 12 команд-учасниць.

У першій грі Кривбас здолав польський П’яст (2:0).

Пряма трансляція матчу Ференцварош — Кривбас:

Нагадаємо, що кількома днями раніше Кривбас віддав у оренду закарпатському Минаю одразу двох гравців.