У четвер, 25 січня, київська Оболонь проведе другий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Валерія Іващенка стане косоварський Дукаджині, стартовий свисток пролунає о 11:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "пивоварів" посідають шосту сходинку з 10 команд-учасниць.

У першій грі Оболонь програла косоварській Малішеві (0:2).

Пряма трансляція матчу Оболонь — Дукаджині:

Нагадаємо, що раніше Оболонь підписала півзахисника Максима Грисьо.