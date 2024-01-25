Другий поєдинок киян на турецьких зборах.
фото ФК Оболонь Київ
25 січня 2024, 12:25
У четвер, 25 січня, київська Оболонь проведе другий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Валерія Іващенка стане косоварський Дукаджині, стартовий свисток пролунає о 11:00.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "пивоварів" посідають шосту сходинку з 10 команд-учасниць.
У першій грі Оболонь програла косоварській Малішеві (0:2).
Пряма трансляція матчу Оболонь — Дукаджині:
Нагадаємо, що раніше Оболонь підписала півзахисника Максима Грисьо.