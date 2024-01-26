Україна

Невдалий старт киян на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

Динамо провело перший контрольний поєдинок у рамках НТЗ у Туреччині. Суперником киян був діючий чемпіон Косова Балкані.

Ще у першому таймі вивести Балкані вперед зумів Данфа. У другій половині зустрічі Беріша з пенальті подвоїв перевагу своєї команди. Відповісти хоча б чимось Динамо так і не зуміло, зазнавши поразки.

Динамо – Балкані 0:2

Голи: Данфа, 20, Беріша, 74 (пен.)

Динамо (1-й тайм): Бущан — Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Царенко, Волошин, Рамадані, Пономаренко, Ванат

Динамо (2-й тайм): Нещерет — Дубінчак, Сирота, Біловар, Дячук, Андрієвський, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Маткевич, Супряга

Нагадаємо, наступний матч киян відбудеться у понеділок, 29 січня. Їхнім суперником буде польська Легія.