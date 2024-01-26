Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 26 січня 2024 року, 16:30.

Луганська Зоря у рамках контрольного поєдинку на зборі у Туреччині поступилася польській Краковії.

Опонент луганців відправив у їхні ворота по голу у кожному з таймів. Український колектив відповісти нічим не зумів, почавши рік із поразки.

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Зоря — Краковія:

Зоря — Краковія 0:2

Голи: Ракощи, 41, Макух, 75

Зоря (1-й тайм): Сапутін — Бутко, Джордан, Боль, Вантух, Чурко, Мишньов, Кирюханцев, Головкін, Антюх, Герреро

Зоря (2-й тайм): Турбаєвський — Яцик, Боль, Дришлюк, Хахльов, Мічин, Слесар, Бенедюк, Волошин, Горбач, Бугай