Україна

Наступний матч луганців відбудеться 31 січня.

Луганська Зоря провела перший контрольний поєдинок на зборі у Туреччині. Суперником українського клубу була польська Краковія.

Поляки встигли відкрити рахунок у матчі ще до завершення першого тайму. У другій половині зустрічі Краковія забила ще раз, а Зоря, у підсумку, так і не була спроможна відповісти бодай чимось.

Зоря — Краковія 0:2

Голи: Ракощи, 41, Макух, 75

Зоря (1-й тайм): Сапутін — Бутко, Джордан, Боль, Вантух, Чурко, Мишньов, Кирюханцев, Головкін, Антюх, Герреро

Зоря (2-й тайм): Турбаєвський — Яцик, Боль, Дришлюк, Хахльов, Мічин, Слесар, Бенедюк, Волошин, Горбач, Бугай

Нагадаємо, наступний матч Зорі відбудеться у середу, 31 січня. Їхнім суперником буде польська Ягеллонія.