Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 25 січня 2024 року, 15:30.

Дніпро-1 у своєму першому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах поступився австрійському Штурму (1:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині зусиллями Байрета, а за 18 хвилин Прасс подвоїв перевагу австрійців.

Команда Юрія Максимова відповіла влучним ударом Ківінди, який забив у стилі "скорпіона" після подачі з кутового.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу СК Дніпро-1 — Штурм:

СК Дніпро-1 – Штурм 1:2

Голи: Ківінда, 72 — Байрет, 12, Прасс 30.

Дніпро-1 (1 тайм): Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Гуцуляк, Горбунов, Філіппов.

Дніпро-1 (2 тайм): Юрчук, Кравець, Горін, Авраменко, Пасіч, Вітіньо, Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, Маркос Андре, Ківінда.

Штурм: Ярош, Газібеговіч (Мустафіч, 84), Аффенгрубер, Лавалі, Шнегг, Станкович, Горват, Пратт, Кітейшвілі, Саркарія (Гргіч,77), Байрет (Іліч, 87).