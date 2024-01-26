Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 25 січня 2024 року, 15:30.
СК Дніпро-1 – Штурм, СК Дніпро-1
26 січня 2024, 09:50
Дніпро-1 у своєму першому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах поступився австрійському Штурму (1:2).
Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині зусиллями Байрета, а за 18 хвилин Прасс подвоїв перевагу австрійців.
Команда Юрія Максимова відповіла влучним ударом Ківінди, який забив у стилі "скорпіона" після подачі з кутового.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу СК Дніпро-1 — Штурм:
СК Дніпро-1 – Штурм 1:2
Голи: Ківінда, 72 — Байрет, 12, Прасс 30.
Дніпро-1 (1 тайм): Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Гуцуляк, Горбунов, Філіппов.
Дніпро-1 (2 тайм): Юрчук, Кравець, Горін, Авраменко, Пасіч, Вітіньо, Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, Маркос Андре, Ківінда.
Штурм: Ярош, Газібеговіч (Мустафіч, 84), Аффенгрубер, Лавалі, Шнегг, Станкович, Горват, Пратт, Кітейшвілі, Саркарія (Гргіч,77), Байрет (Іліч, 87).