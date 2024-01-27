Україна

Третій поєдинок киян на турецьких зборах.

У суботу, 27 січня, київська Оболонь проведе третій контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Валерія Іващенка стане чеський Банік Острава, стартовий свисток пролунає о 10:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "пивоварів" посідають шосту сходинку з 16 команд-учасниць.

У першій грі Оболонь програла косоварській Малішеві (0:2), а в другій обіграла косоварський Дукаджині (4:1).

Пряма трансляція матчу Банік — Оболонь:

Нагадаємо, що нещодавно Оболонь визначила свого найкращого гравця в 2023 році.