Вболівальники визначились з гравцем року.
Владислав Приймак, Фото: ФК Оболонь
16 січня 2024, 12:20
Захисник Владислав Приймак – найкращий гравець ФК Оболонь у 2023 році за версією вболівальників.
Владислав випередив на 22% Сергія Суханова в опитуванні, що проходило в соцмережах клубу.
Захисник "пивоварів" взяв участь в 17 матчах команди у цьому сезоні та став кращим гравцем Оболоні у серпні.
Підсумкові результати:
1. Владислав Приймак – 54%
2. Сергій Суханов – 32%
3. Данило Карась – 13%
4. Ігор Краснопір – 1%
5. Руслан Черненко – 0%
Раніше повідомлялось, що Оболонь підписала Вишневського та Запорожця.