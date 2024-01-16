Україна

Вболівальники визначились з гравцем року.

Захисник Владислав Приймак – найкращий гравець ФК Оболонь у 2023 році за версією вболівальників.

Владислав випередив на 22% Сергія Суханова в опитуванні, що проходило в соцмережах клубу.

Захисник "пивоварів" взяв участь в 17 матчах команди у цьому сезоні та став кращим гравцем Оболоні у серпні.

Підсумкові результати:

1. Владислав Приймак – 54%

2. Сергій Суханов – 32%

3. Данило Карась – 13%

4. Ігор Краснопір – 1%

5. Руслан Черненко – 0%

Раніше повідомлялось, що Оболонь підписала Вишневського та Запорожця.