Другий поєдинок житомирян на іспанських зборах.
фото ФК Полісся Житомир
27 січня 2024, 09:17
У суботу, 27 січня, житомирське Полісся проведе другий контрольний поєдинок на іспанських зборах-2024. Суперником команди Юрія Калітвінцева стане польська Сталь Мелець, стартовий свисток пролунає о 16:00.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "вовків" посідають одинадцяту сходинку з 18 команд-учасниць.
У першій грі Полісся обіграло другу команду Реала Мурсії (2:1).
Пряма трансляція матчу Полісся — Сталь Мелець:
Нагадаємо, що нещодавно Полісся підписало захисника Богдана Михайліченка.