Україна

Контракт розраховано на півтора роки.

Зимове трансферне вікно триває й для українського футболу, тож команди на власний розсуд використовують цей час задля підсилення.

Черкаський ЛНЗ при цьому останніми днями є одним із головних ньюзмейкерів, адже команда Олега Дулуба спочатку оголосила про придбання нападника з Камеруну Молло Бессала, а вже на наступний день підготував для своїх фанатів презентацію чергового новачка.

23-річний ізраїльський півзахисник Арад Бар, який отримував футбольну освіту в академії Маккабі Петах-Тіква, після чого влітку минулого року долучився до складу швейцарського Цюриха за 370 тис. євро.

Одна заграти в центральній Європі в футболіста так і не вийшло, тож після восьми матчів (605 хвилин) та одного забитого м’яча він перейшов до складу ЛНЗ.

Transfermarkt зазначає, що цей трансфер коштував "бузковим" 250 тис. євро.

Контракт із футболістом підписано до завершення сезону-2025/26.