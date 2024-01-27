Україна

Суперники спрямували у ворота киян три м’ячі.

Київська Оболонь відкривала насичену тренувальну програму суботи, 27 січня, ранковим товариським поєдинком проти чеського клубу Банік Острава.

Суперники "пивоварів" на внутрішній арені посідають шосту сходинку та відстають від лідерів, празької Спарти, на 23 очка після 19 турів.

Звітна ж гра для столичного колективу розпочала із гола посеред першого тайму, проте чехи не забарились із відповіддю на результативний постріл Ростислава Таранухи.

А ось після перерви грав в Оболоні не пішла — той-таки Матей Шін оформив дубль, а вже під завісу гри відзначився Абдулахі Танко.

Цього ж дня кияни проведуть ще один товариський матч — проти чеського клубу Градец-Кралове.

Запис матчу Банік Острава — Оболонь можна подивитись на нашому сайті.

Банік Острава — Оболонь 3:1

Голи: Шин, 32, 59, Танко, 90 — Тарануха, 28

Оболонь (старт): Рибка, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо, Груша, Запорожець, Косовський, Чернов, Вишневський, Тарануха.