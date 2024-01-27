Другий поєдинок закарпатців на зимових зборах.
фото ФК Минай
27 січня 2024, 13:53
У суботу, 27 січня, закарпатський Минай проведе другий контрольний поєдинок на зимових зборах-2024. Суперником команди Желько Любеновича стане друга команда львівського Руху, стартовий свисток пролунає о 14:00.
У поточному сезоні Другої ліги суперники "лисів" посідають 9 сходинку з 15 команд-учасниць.
У першій грі Минай програв основній команді Руху з рахунком 1:3.
Пряма трансляція матчу Минай — Рух-2:
Нагадаємо, що нещодавно Минай повернув до складу воротаря Олександра Бандуру.