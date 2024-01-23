Закарпатська команда повернула капітана до свого складу.
Олександр Бандура, Getty Images
23 січня 2024, 19:59
Воротар Олександр Бандура знову став гравцем Миная, повідомляє прес-служба закарпатського клубу.
Угода з 37-річним українцем, який покинув клуб після першої половини сезону, розрахована до літа 2025 року.
Для Бандури це буде другий сезон у складі клубу із Закарпаття. На його рахунку 42 матчі.
Цього сезону Бандура провів 14 матчів, з яких три на нуль при 19 пропущених м'ячах. Також він відбив два пенальті у матчах проти Дніпра-1 та Полісся.
Раніше повідомлялося, що Минай орендував двох гравців Кривбасу.