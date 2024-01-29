У понеділок, 29 січня, київське Динамо проведе другий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олександра Шовковського стане польська Легія, стартовий свисток пролунає о 16:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "біло-синіх" посідають п’яту сходинку з 18 команд-учасниць.

У першій грі Динамо програло косоварському Баллкані (0:2).

Пряма трансляція матчу Динамо Київ — Легія:

Нагадаємо, що нещодавно півзахисник Динамо Володимир Бражко прокоментував чутки щодо власного можливого трансферу в каталонську Жирону.