Другий поєдинок киян на турецьких зборах.
фото ФК Динамо Київ
29 січня 2024, 08:00
У понеділок, 29 січня, київське Динамо проведе другий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олександра Шовковського стане польська Легія, стартовий свисток пролунає о 16:00.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "біло-синіх" посідають п’яту сходинку з 18 команд-учасниць.
У першій грі Динамо програло косоварському Баллкані (0:2).
Пряма трансляція матчу Динамо Київ — Легія:
Нагадаємо, що нещодавно півзахисник Динамо Володимир Бражко прокоментував чутки щодо власного можливого трансферу в каталонську Жирону.