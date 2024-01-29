Україна

Третій поєдинок "поліграфів" на турецьких зборах.

У понеділок, 29 січня, Олександрія проведе третій контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Руслана Ротаня стане польська Вісла з міста Плоцьк, стартовий свисток пролунає о 10:00.

У поточному сезоні Першої ліги місцевого чемпіонату суперники "поліграфів" посідають сьому сходинку з 18 команд-учасниць.

У першій грі Олександрія переграла болгарський Левські (2:1), а в другому зіграла внічию проти узбекистанського Пахтакора.

Пряма трансляція матчу Вісла Плоцьк — Олександрія:

Нагадаємо, що нещодавно Олександрія оголосила про трансфер бразильського нападника.