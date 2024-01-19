Гравець перебрався до УПЛ на правах оренди.
Де (праворуч), фото Олександрія
19 січня 2024, 21:04
Олександрія орендувала центрального нападника фінського Марієгамна Де, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
Бразилець виступатиме за Олександрію до кінця поточного сезону. Угода включає опцію викупу 25-річного гравця.
У минулому сезоні Кледсон Карвалью да Сілва, більш відомий як Де, взяв участь у 31 матчі Марієгамна у всіх турнірах, відзначившись 5 голами і 2 асистами.
Нагадаємо, нещодавно Олександрія оголосила про підписання португальського захисника.