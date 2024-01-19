Україна

Гравець перебрався до УПЛ на правах оренди.

Олександрія орендувала центрального нападника фінського Марієгамна Де, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Бразилець виступатиме за Олександрію до кінця поточного сезону. Угода включає опцію викупу 25-річного гравця.

У минулому сезоні Кледсон Карвалью да Сілва, більш відомий як Де, взяв участь у 31 матчі Марієгамна у всіх турнірах, відзначившись 5 голами і 2 асистами.

Нагадаємо, нещодавно Олександрія оголосила про підписання португальського захисника.