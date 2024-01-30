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Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 30 січня 2024 року, 16:00.

У рамках третього у 2024 році контрольного поєдинку Динамо зустрілося з узбецьким Пахтакором і розгромило його.

Кияни почали рік із двох поразок, але сьогодні, 30 січня, здобули першу перемогу. Дублем у матчі відзначився Ванат. У наступному поєдинку на Динамо чекає болгарський Левські (2 лютого).

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Динамо — Пахтакор:

Динамо — Пахтакор 5:1

Голи: Ванат, 12 (пен.), 35, Беніто, 44, Царенко, 47, Бражко, 82 – Адхамзода, 41

Динамо (1-й тайм): Нещерет — Гусєв, Попов, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Рамадані, Волошин, Шапаренко, Беніто, Ванат

Динамо (2-й тайм): Моргун — Вівчаренко, Михавко, Дячук, Караваєв, Бражко, Малиш, Царенко, Кабаєв, Діалло, Пономаренко