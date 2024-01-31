Півзахисник прокоментував останні товариські матчі команди.
Євгеній Пастух, фото ФК Рух Львів
31 січня 2024, 10:56
Львівський Рух напередодні мав одразу дві товариські зустрічі впродовж кількох годин — проти австрійського Штурма (0:0) та словенського Браво (0:3).
Півзахисник "жовто-чорних" Євгеній Пастух брав участь у другій зустрічі й після її завершення розповів про власні враження від суперників та зборів загалом.
"Штурм — одна з тих команд, із якими завжди цікаво грати й можна перевірити свій рівень на їхньому фоні. І австрійці, і ми мали моменти, щоб забити, але не реалізували їх, тож нічия — закономірний результат.
Якщо порівнювати гравців, то в Штурму більш кваліфіковані та майстерні футболісти, тому хочеться грати з такими суперниками. Водночас попри високий темп гри навантаження були нормальні — для нас не було проблем підтримувати цю інтенсивність.
Загалом наші збори проходять в нормальному режимі. Так, ми багато працюємо, є навантаження, але це нормально для підготовчого періоду — працюємо далі", — заявив український виконавець.
Нагадаємо, що раніше один із нападників Руху потрапив до нашого переліку відкриттів поточного сезону УПЛ.