Україна

Півзахисник прокоментував останні товариські матчі команди.

Львівський Рух напередодні мав одразу дві товариські зустрічі впродовж кількох годин — проти австрійського Штурма (0:0) та словенського Браво (0:3).

Півзахисник "жовто-чорних" Євгеній Пастух брав участь у другій зустрічі й після її завершення розповів про власні враження від суперників та зборів загалом.

"Штурм — одна з тих команд, із якими завжди цікаво грати й можна перевірити свій рівень на їхньому фоні. І австрійці, і ми мали моменти, щоб забити, але не реалізували їх, тож нічия — закономірний результат.

Якщо порівнювати гравців, то в Штурму більш кваліфіковані та майстерні футболісти, тому хочеться грати з такими суперниками. Водночас попри високий темп гри навантаження були нормальні — для нас не було проблем підтримувати цю інтенсивність.

Загалом наші збори проходять в нормальному режимі. Так, ми багато працюємо, є навантаження, але це нормально для підготовчого періоду — працюємо далі", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що раніше один із нападників Руху потрапив до нашого переліку відкриттів поточного сезону УПЛ.