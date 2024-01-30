Львівська команда проведе одразу два спаринги за один день.
Гравці Руху, ФК Рух
30 січня 2024, 11:26
Сьогодні, 30 січня, львівський Рух проведе два чергові спаринги на навчально-тренувальних зборах.
Першим суперником команди Віталія Пономарьова буде словенський клуб Браво, який посідає п'яте місце у чемпіонаті своєї країни.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 12:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Рух — Браво:
У другому матчі дня Рух зустрінеться з австрійським Штурмом, який посідає друге місце у чемпіонаті Австрії після 17 турів.
Старт матчу заплановано на 15.00. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна у Telegram-каналі Руху.