Україна

Львівська команда проведе одразу два спаринги за один день.

Сьогодні, 30 січня, львівський Рух проведе два чергові спаринги на навчально-тренувальних зборах.

Першим суперником команди Віталія Пономарьова буде словенський клуб Браво, який посідає п'яте місце у чемпіонаті своєї країни.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 12:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Рух — Браво:

У другому матчі дня Рух зустрінеться з австрійським Штурмом, який посідає друге місце у чемпіонаті Австрії після 17 турів.

Старт матчу заплановано на 15.00. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна у Telegram-каналі Руху.