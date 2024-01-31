Україна

Мухаррем Яшарі та Хайдін Саліху приєдналися до черкаського клубу.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох футболістів із Косово.

Першим став 25-річний півзахисник Мухаррем Яшарі, який раніше захищав кольори Дріти.

Фінансові детали та терміні угоди з косоварським хавбеком не зазначаються, проте, за інформацією Transfermarkt, клуб УПЛ заплатив 50 тисяч євро.

Крім того, ЛНЗ підписав 22-річного центрального захисника Хайдіна Саліху, який також виступав за Дріту.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 350 тисяч євро.