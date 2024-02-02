Україна

Кияни все ж не вийшли з переговорів щодо свого гравця.

Братиславський Слован підписав лівого вінгера київського Динамо Жерсона Родрігеса, передає офіційний сайт словацького клубу.

Повідомляється, що 28-річний гравець збірної Люксембургу перебрався до нового клубу на правах оренди до кінця 2024 року. Генеральний директор Слована Іван Кмотрик-молодший зазначив, що клуб зможе оформити повноцінний трансфер гравця після завершення орендної угоди.

Зазначимо, що потенційний остаточний перехід Родрігеса до словацького колективу має відбутися на правах вільного агента, оскільки контракт гравця з Динамо втрачає чинність якраз наприкінці цього року.

У Словані зауважили, що попередня інформація у ЗМІ з приводу припинення переговорів із Динамо щодо їхнього вінгера була абсолютно неправдивою. Раніше повідомлялося, що український клуб вийшов із переговорів через участь братиславського колективу у поєдинку з динамо (москва).

"Весь час переговори велися дуже коректно, за що я дякую представникам київського Динамо. У цьому випадку виявилося, що минулотижневий матч із динамо (москва) у Катарі був набагато більшою проблемою у Словаччині, ніж за кордоном. Спорт має об'єднувати, а не роз'єднувати", — заявив Кмотрик-молодший.

Самі ж кияни поки що ніяк не прокоментували даний перехід.

Нагадаємо, у січні Родрігес достроково повернувся до Динамо після оренди у Сівасспорі. Протягом першої половини сезону він встиг взяти участь у 13 матчах турецького клубу у чемпіонаті, відзначившись 2 голами.