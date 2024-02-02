Україна

Третя поразка киян у 2024 році.

Відбувся четвертий контрольний поєдинок за участі Динамо у рамках НТЗ киян у Туреччині. Їхнім суперником був багаторазовий чемпіон Болгарії, а саме софійський Левські.

Клуб із Софії вийшов вперед ще у першому таймі поєдинку — відзначився Галчев. Відігратися у другій половині зустрічі українському колективу так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував третю його поразку у цьому році.

Динамо — Левські 0:1

Гол: Галчев, 22



Динамо (1-й тайм): Нещерет — Гусєв, Попов, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Царенко, Рамадані, Беніто, Караваєв, Ванат

Динамо (2-й тайм): Бущан — Дубінчак, Сирота, Біловар, Дячук, Андрієвський, Бражко (Царенко, 68), Малиш, Волошин, Пашко (Діалло, 74), Пономаренко

Левські (стартовий склад): Андреєв — ван дер Каап, Цунамі, Охене, Рікардіньйо, Мітков, Велтон, Галчев, Кордоба, Петков, Фадіга

Нагадаємо, наступний матч киян відбудеться у четвер, 8 лютого. Їхнім суперником буде латвійська Лієпая.