Четвертий поєдинок донеччан на турецьких зборах.
фото ФК Шахтар Донецьк
03 лютого 2024, 10:04
У суботу, 4 лютого, донецький Шахтар проведе четвертий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане чеський Градец-Кралове, стартовий свисток пролунає о 12:00.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають дванадцяту сходинку з 16 команд-учасниць.
У першій грі Шахтар здолав вірменський Пюнік (2:0), польський Лех (3:1) та словенський Марибор (0:0)
Пряма трансляція матчу Шахтар — Градец Кралове:
Нагадаємо, що нещодавно Шахтар продовжив контракт із півзахисником Георгієм Судаковим.