Україна

Шостий поєдинок львів’ян на словенських зборах.

У суботу, 3 лютого, львівський Рух проведе шостий контрольний поєдинок на словенських зборах-2024. Суперником команди Віталія Пономарьова стане австрійський Гартберг, стартовий свисток пролунає о 14:30.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "жовто-чорних" посідають четверту сходинку з 12 команд-учасниць.

У першій грі Рух програв словенському Домжале (2:3), у другій поступився боснійському Сараєво (0:2), третю програв словенському НК Браво (0:3), а в четвертій зіграв унічию проти австрійського Штурму (0:0). П’ятий матч Рух провів проти сербського Раднички Белград у звітній день, але без трансляції.

Пряма трансляція матчу Гартберг — Рух:

Нагадаємо, що нещодавно Рух залишився без свого лідера центру поля до кінця сезону.