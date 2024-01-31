Капітан львівської команди отримав тяжку травму у спарингу на зборах.
Марко Сапуга, ФК Рух
31 січня 2024, 14:41
Півзахисник та капітан львівського Руху Марко Сапуга більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
20-річний українець отримав ушкодження у вчорашньому товариському матчі на зборах проти австрійського Штурму (0:0).
Після медичного огляду стало відомо, що у футболіста розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Наступного тижня Сапуга перенесе операцію, яка відбудеться у Варшаві.
За прогнозами лікарів, Марко пропустить близько 7-8 місяців.
Цього сезону Сапуга провів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом.