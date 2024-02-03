Україна

Третій поєдинок харків’ян на іспанських зборах.

У суботу, 3 лютого, харківський Металіст 1925 проведе третій контрольний поєдинок на іспанських зборах-2024. Суперником команди Віктор Скрипника стане естонська Левадія, стартовий свисток пролунає о 14:00.

У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники "жовто-синіх" посіли другу сходинку з 10 команд-учасниць.

У першій грі Металіст 1925 програв австрійському Вольфсбергу (1:3), а в другій поступився польському П’ясту з Глівіце.

Пряма трансляція матчу Металіст 1925 — Левадія:

Нагадаємо, що до цього Металіст 1925 оголосив про трансфер Дениса Гармаша.