Україна

Українець повернувся до рідного чемпіонату.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Денисом Гармашом.

Угода з 33-річним українцем розрахована на півтора роки. Футболіст дістався харків'янам безкоштовно, бо перебував у статусі вільного агента.

У складі команди Віктора Скрипника Гармаш виступатиме під 19 номером.

Останнім клубом колишнього гравця Динамо був хорватський Осієк, де він провів лише чотири матчі. Крім цих клубів, він виступав за турецький Різеспор.