Україна

Третій поєдинок рівнян на турецьких зборах.

У суботу, 3 лютого, рівненський Верес проведе третій контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олега Шандрука стане чеський Яблонець, стартовий свисток пролунає о 17:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "червоно-чорних" посідають одинадцяту сходинку з 16 команд-учасниць.

У першій грі Верес обіграв македонську Бреру Струмиця (3:2), а в другій зіграв унічию проти словацького Злате з Моравце-Врабле.

Пряма трансляція матчу Яблонец — Верес:

Нагадаємо, що нещодавно Верес оголосив про оренду одразу двох гравців житомирського Полісся.