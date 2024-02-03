Україна

Четвертий поєдинок криворіжців на турецьких зборах.

У неділю, 4 лютого, криворізький Кривбас проведе четвертий контрольний поєдинок на іспанських зборах-2024. Суперником команди Юрія Вернидуба стане естонська Левадія, стартовий свисток пролунає о 17:00.

У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники "червоно-білих" посідають другу сходинку з 10 команд-учасниць.

У першій грі Кривбас здолав польський П’яст (2:0), у другій — угорський Ференцварош (2:0), а в третій поступився чеській Вікторії Пльзень (0:3).

Пряма трансляція матчу Левадія — Кривбас:

Нагадаємо, що нещодавно Кривбас оголосив про розставання з нападником.