Україна

Угода з 29-річним форвард була розірвана за взаємною згодою сторін.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападаючого Олексія Хобленка.

Угода з 29-річним форвардом була розірвана за згодою сторін, що дозволило гравцеві отримати статус вільного агента.

Хобленко став гравцем Кривбасу у 2021 році та допоміг команді вийти в УПЛ із Першої ліги. На його рахунку 28 матчів та 12 забитих м'ячів.

У першій половині сезону Хобленко виступав за ЛНЗ на правах оренди. На його рахунку 11 матчів та один забитий м'яч.