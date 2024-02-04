Україна

Третій поєдинок "мужиків" на турецьких зборах.

У неділю, 4 лютого, луганська Зоря проведе третій контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Младена Бартуловича стане польська Арка, стартовий свисток пролунає о 10:00.

У поточному сезоні Першої ліги місцевого чемпіонату суперники "мужиків" посідають першу сходинку з 18 команд-учасниць.

У першій грі Зоря поступилась польській Краковії (0:2), після чого зіграла внічию проти Ягеллонії.

Пряма трансляція матчу Зоря — Арка:

Нагадаємо, що нещодавно Зоря оголосила про відхід одного з бразильських виконавців.