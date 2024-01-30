Україна

Сторони вирішили достроково припинити оренду.

Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про відхід нападаючого Венделла.

Сторони вирішили достроково припинити дію орендної угоди 19-річного бразильця.

Таким чином футболіст повертається до Бразилії, де виступав за молодіжну команду Гояса.

У першій половині сезону Венделл провів шість поєдинків, у яких відіграв на полі 59 хвилин без результативних дій.

Раніше тренер Зорі Юрій Коваль прокоментував поразку своєї команди у матчі проти польської Краковії (0:2).