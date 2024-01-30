Сторони вирішили достроково припинити оренду.
Венделл, ФК Зоря
30 січня 2024, 07:50
Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про відхід нападаючого Венделла.
Сторони вирішили достроково припинити дію орендної угоди 19-річного бразильця.
Таким чином футболіст повертається до Бразилії, де виступав за молодіжну команду Гояса.
У першій половині сезону Венделл провів шість поєдинків, у яких відіграв на полі 59 хвилин без результативних дій.
Раніше тренер Зорі Юрій Коваль прокоментував поразку своєї команди у матчі проти польської Краковії (0:2).