Україна

П’ятий поєдинок "поліграфів" на турецьких зборах.

У неділю, 4 лютого, Олександрія проведе п’ятий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Руслана Ротаня стане данський Б-93, стартовий свисток пролунає о 10:00.

У поточному сезоні Першої ліги місцевого чемпіонату суперники "поліграфів" посідають дев’яту сходинку з 12 команд-учасниць.

У першій грі Олександрія переграла болгарський Левські (2:1), у другому зіграла внічию проти узбекистанського Пахтакора (1:1), у третьому програла польській Віслі Плоцьк (0:2), а в четвертому обіграла косоварський Дукаджині (1:0).

Пряма трансляція матчу Б-93 — Олександрія:

Нагадаємо, що нещодавно Олександрія оголосила розклад товариських матчів у другій частині зборів.