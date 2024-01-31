Україна

Друга частина зборів проходитиме з 1 по 16 лютого.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про плани на другу частину підготовки команди до другої половини сезону.

Наразі команда Руслана Ротаня отримала пару вихідних днів, але вже завтра, 1 лютого, стартує друга частина зборів, яка триватиме до 16 лютого.

За цей період команда УПЛ планує провести вісім контрольних матчів і перші чотири суперники вже відомі.

4 лютого пройдуть два спаринги — перший проти Б-93 з Першого дивізіону Данії, а другий з Вайле з датської Суперліги.

8 лютого також заплановано два матчі — перший із Відовре з Суперліги Данії, а другий з Ахалом, який виступає у Вищій лізі Туркменістану.

Після першої половини сезону Олександрія набрала 16 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.