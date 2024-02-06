Україна

Черговий спаринг для команди Валерія Іващенка.

Сьогодні, 6 лютого, столична Оболонь проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником "пивоварів" буде Шкупі, який наразі посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Північної Македонії, відстаючи від Струги на один бал після 18 турів.

Онлайн-трансляція матчу Оболонь — Шкупі:

У своїх двох останніх спарингах Оболонь обіграла Земплін Міхаловце (4:1) та Ахал (3:1).