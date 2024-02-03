Україна

Шостий поєдинок киян на турецьких зборах.

У суботу, 3 лютого, київська Оболонь проведе шостий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Валерія Іващенка стане туркменістанський Ахал, стартовий свисток пролунає о 16:30.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "пивоварів" посідають четверту сходинку з дев’яти команд-учасниць.

У першій грі Оболонь програла косоварській Малішеві (0:2), у другій обіграла косоварський Дукаджині (4:1), у третій поступилась чеському Банік Острава (1:3), у четвертій програла чеському Градец-Кралове (0:2), а в п’ятій обіграла словацький Земплін Міхаловце (4:1).

Пряма трансляція матчу Оболонь — Ахал:

Нагадаємо, що нещодавно Оболонь визначила свого найкращого гравця в 2023 році.