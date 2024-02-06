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Хавбек дніпрян поділився своїми думками перед другою половиною сезону.

Півзахисник Дніпра-1 Руслан Бабенко прокоментував хід підготовки команди до другої половини сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Відпочили пару днів і готові до другого збору. Головне, щоб усі були здоровими, адже в нас є декілька травм. І будемо у доброму гуморі готуватися до другої частини сезону.

Перша частина зборів завжди має підготовчу спрямованість. І тренер сказав, що на результати у матчах поки не зважає. Головним є набрати фізичні кондиції, пригадати певні зв’язки на полі. Тим більше, що деякі ігри проводили з експериментами у тактиці. У кожного тренера своє бачення, а футболіст має пристосовуватися до того, що йому пропонують. Тож, у плані роботи все нормально, і хочеться якнайшвидшого початку офіційних матчів.

Щось нове на зборах? Раніше я дійсно не стикався з тим, щоб проводити достатню кількість часу на піску. Виконував те, що вимагали. При цьому Юрій Вильович підходив до навантажень гнучко. Одразу сказав, щоб ті, у кого є проблеми з роботою на такому покритті, заміняли пісок іншими вправами. Усі хлопці – професіонали, знають, як треба готуватись до тренувань, що робити для профілактики травм. За будь-якого тренера футболіст має бути готовий фізично, все сприймати. А особисто мені ще здається дуже важливим, коли перебуваєш далеко від родини і накопичується втома, тримати позитивний настрій, посміхатися та намагатися витискати із себе максимум.

Умови для роботи хороші. Тим більше у нас підібралася зараз дуже хороша команда: багато талановитих гравців, непогана молодь. Сподіваюсь, що в нас вийде й надалі триматися усім разом, вигравати та ставити високі завдання. Зрозуміло, ще зарано щось загадувати, але дуже хочеться перебувати й надалі нагорі турнірної таблиці. Можливо, навіть добре, що ми закінчили перше коло не на першому, а на другому місці. Коли були першими, почалося багато розмов навколо… А так, нічого, будемо спокійно готуватися від гри до гри.

Штурм та Ракув переважали нас у швидкості прийняття рішень, у фізичних кондиціях. Але з такими командами і цікавіше, і важливіше грати. Це учасники єврокубків, і коли потрапляєш туди, маєш розуміти, до чого готуватися: до яких швидкостей, єдиноборств, суперників. Тож, я тільки за те, щоб грати такі спаринги.

Зі Штурмом була наша перша гра. Нібито непогано контролювали м’яч, але пропустили прикрі голи через те, що потребували часу для відновлення взаєморозуміння при перебудові в обороні. У другій грі, мені здається, ми переважали суперника, але знову ж таки пропустили прикрі голи. А з Ракувом дійсно потрапили під каток, адже в них це була заключна гра перед початком сезону. Плюс у нас у цій грі були експерименти.

Напевно, збори і є, щоб робити експерименти. Мені здається, що в нас багато чого не виходило. Не зовсім ми вірно переміщалися та зрозуміли, що мали робити. Подивимось, чи буде щось нове надалі.

Молодці хлопці на зборах? Вони молодці, що професійно ставляться до справи, усі зібрані, серйозно налаштовані. Коли поруч є гравці національної збірної, тренуватися є щастям. У таких умовах молодь зростатиме швидше. Хочеться, щоб вони прогресували. Зараз набагато легше влитися до першої команди: ми їх підтримуємо, намагаємось зробити все, щоб вони скоріше інтегрувалися до команди.

Підготовка інших клубів? Дивлюся усі огляди. Час від часу виходить подивитися великі відрізки матчів. Така тенденція, що здебільшого всі програють зараз. Думаю, там теж ніхто не дивиться на результат. ЛНЗ, Зоря, Шахтар, Полісся добре комплектуються; непогано виглядає Кривбас – це все говорить про те, що друга частина сезону буде дуже цікавою.

І я вкотре можу лише сказати, що нам усім дуже пощастило: чемпіонат триває, і ми маємо нагоду займатися улюбленою справою, концентруватися на роботі. У цей час це є величезним привілеєм. Можемо лише безмежно дякувати нашим героям, нашим воїнам і допомагати їм якомога більше", - наводить слова Бабенка прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого, Дніпро-1 проведе спаринг проти чорногорського Дечича. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.