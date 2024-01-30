Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 30 січня 2024 року, 16:00.

У рамках другого у 2024 році контрольного поєдинку Дніпро-1 зустрівся з болгарським Черно Море та зіграв із ним внічию.

Дніпряни поступилися австрійському Штурму у першому матчі на зборах у Туреччині. Друга зустріч завершилася для них результативною нічиєю з клубом із Варни. У наступному матчі на Дніпро-1 чекає польський Ракув (2 лютого).

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Дніпро-1 — Черно Море:

Дніпро-1 – Черно Море 2:2

Голи: Віктіньо, 18, Сарапій, 54 — Панайотов, 30, Ісса, 52



Дніпро-1: Кінарейкін (Волинець, 46) — Кравець (Сваток, 46), Горін (Адамюк, 33), Авраменко (Сарапій, 46), Пасіч (Мірошніченко, 46), Віктіньо (Рубчинський, 42), Баденко (Бабенко, 46), Мельниченко (Піхальонок, 46), Гаджиєв (Гуцуляк, 46), Маркос Андре (Танчик, 46), Ківінда (Філіппов, 46)