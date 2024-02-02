Україна

Гравець буде намагатися демонструвати хороші виступи у чемпіонаті України.

Венделл Габріель відправився до Полісся - повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода буде на 4 роки. До складу новачка української Прем'єр-Ліги Венделл доєднався як вільний агент з Дніпра-1.

Також найкращим гравцем Дніпра-1 було визнано Олександра Піхальонка у голосуванні. В клубі бразильський форвард грав у молодіжці за U-19.

Цього сезону 19-річний гравець провів 14 матчів та забив 9 голів.