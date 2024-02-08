Україна

Шостий поєдинок донеччан на турецьких зборах.

У четвер, 8 лютого, донецький Шахтар проведе шостий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане туркменістанський Аркадаг, стартовий свисток пролунає о 12:00.

У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посіли третю сходинку з 9 команд-учасниць.

У першій грі Шахтар здолав вірменський Пюнік (2:0), у другій — польський Лех (3:1), у третій зіграв унічию проти словенського Марибора (0:0), четверту зустріч програв чеському Градец Кралове (0:2), а в п’ятій поступився боснійському Вележу (2:3).

Пряма трансляція матчу Шахтар — Аркадаг:

Нагадаємо, що нещодавно Шахтар віддав півзахисника до оренди в Дніпро-1.