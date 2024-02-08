Шостий поєдинок донеччан на турецьких зборах.
фото ФК Шахтар Донецьк
08 лютого 2024, 10:14
У четвер, 8 лютого, донецький Шахтар проведе шостий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане туркменістанський Аркадаг, стартовий свисток пролунає о 12:00.
У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посіли третю сходинку з 9 команд-учасниць.
У першій грі Шахтар здолав вірменський Пюнік (2:0), у другій — польський Лех (3:1), у третій зіграв унічию проти словенського Марибора (0:0), четверту зустріч програв чеському Градец Кралове (0:2), а в п’ятій поступився боснійському Вележу (2:3).
Пряма трансляція матчу Шахтар — Аркадаг:
Нагадаємо, що нещодавно Шахтар віддав півзахисника до оренди в Дніпро-1.