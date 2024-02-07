Україна

Хавбек "гірників" продовжить цей сезон у складі дніпрян.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив, що півзахисник Олег Очеретько продовжить свою кар'єру у складі Дніпра-1.

Орендну угоду з 20-річним українцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Очеретько є вихованцем "гірників" — він провів 18 матчів у складі основної команди, у яких забив один гол та віддав один асист.

У першій половині сезону Олег відіграв чотири матчі, у яких забив один м'яч у Кубку України.

Раніше повідомлялося, що Педріньйо продовжив угоду з Шахтарем та повернеться до України.