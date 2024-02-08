Україна

За "гірників" єдиним голом відзначився Олександр Зубков.

В останньому поєдинку зимових зборів у Туреччині, які проходили в рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги, донецький Шахтар зустрівся з представником другого дивізіону Польщі — Лехією.

Рахунок у матчі було відкрито на 65-ій хвилині, коли Олександр Зубков взяв на себе гру, здійснив зміщення з флангу, прибрав суперника на замаху та з неробочою правої ноги пробив точно у дальній кут.

Втім, вже на 78-ій хвилині польському вдалося повернути паритет на табло і у підсумку зберегти нічийний результат у матчі.

Шахтар — Лехія 1:1

Голи: Зубков, 65 – Сезоненко, 78

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля (Дрозд, 46), Бондаренко, Кевін, Судаков, Криськів, Зубков, Сікан