Україна

Новачок рівненського Вереса Євген Банада окреслив турнірні задачі на поточну кампанію.

Рівненський Верес оголосив про підписання експівзахисника Олександрії Євгена Банади. В спілкуванні з клубною пресслужбою футболіст заявив, що команда здатна покинути зону вильоту.

"В нас зібралася хороша команда. Багато гравців з досвідом. Вірю, що все завершиться добре. Добре знайомий з Дмитром Шасталом, Олександром Мельником. У Дмитра Шастала, я до речі, цікавився перед переходом: що і як. Він сказав, що колектив чудовий, все добре. І я вирішив, що треба погоджуватися.

Вірю, що команда збереже прописку в УПЛ. Дев'ята-десята сходинка — це цілком реально. З нинішнім підбором виконавців — це можливо", — сказав півзахисник.

Наразі Верес посідає передостаннє, 15-е, місце в турнірній таблиці. Від 10-го місця їхнє відставання складає 8 очок.