Черговий спаринг для команди Олександра Шовковського.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
09 лютого 2024, 10:45
Сьогодні, 9 лютого, київське Динамо проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Шовковського буде Шкендія, яка посідає третє місце у чемпіонаті Північної Македонії.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Динамо — Шкендія:
Нагадаємо, вчора Динамо у спарингу обіграло Лієпаю (5:2) — на Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу.