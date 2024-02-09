Україна

Черговий спаринг для команди Олександра Шовковського.

Сьогодні, 9 лютого, київське Динамо проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Шовковського буде Шкендія, яка посідає третє місце у чемпіонаті Північної Македонії.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Шкендія:

Нагадаємо, вчора Динамо у спарингу обіграло Лієпаю (5:2) — на Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу.