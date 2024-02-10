Україна

Сьомий поєдинок львів’ян на словенських зборах.

У суботу, 10 лютого, львівський Рух проведе сьомий контрольний поєдинок на словенських зборах-2024. Суперником команди Віталія Пономарьова стане словенська Горіца, стартовий свисток пролунає о 12:30.

У поточному сезоні Другої ліги місцевого чемпіонату суперники "жовто-чорних" посідають четверту сходинку з 16 команд-учасниць.

У першій грі Рух програв словенському Домжале (2:3), у другій поступився боснійському Сараєво (0:2), третю програв словенському НК Браво (0:3), а в четвертій зіграв унічию проти австрійського Штурму (0:0), п’ятий матч виграв у сербського Раднички Белград (5:3), а в шостому розписав мирову проти австрійського Гартберга (1:1).

Пряма трансляція матчу Горіца — Рух:

Нагадаємо, що нещодавно Рух продовжив контракт із молодим нападником.