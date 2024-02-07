Україна

Нова угода з 18-річним форвардом розрахована до 31 грудня 2028 року.

Рух на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з нападником Сергієм Панченком.

Нова угода з 18-річним українцем розрахована до 31 грудня 2028 року.

Цього сезону Панченко провів 15 матчів за команду U-19, в яких забив три м'ячі та віддав один асист. Також на його рахунку три матчі за Рух-2 у Другій лізі та одна гольова передача.

Крім цього, Панченко є гравцем молодіжної збірної України, за яку провів п'ять ігор, забив два м'ячі та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що лідер Руху Сапуга вилетів до кінця сезону через травму.